Theatrhythm: Final Bar Line, la recensione di un grande ritorno

È difficile spiegare il fascino di un rhythm game poiché, in fondo, si tratta solo di premere i tasti a tempo di musica: non è complicato, e non serve neppure un buon orecchio, solo un po' di concentrazione e riflessi pronti. Naturalmente è la colonna sonora a fare il grosso del lavoro, e si dà il caso che i Theatrhythm di Square Enix possano contare su brani e musicisti che hanno fatto la storia del videogioco tutto. Theatrhythm: Final Bar Line arriva su Nintendo Switch e PlayStation 4 - e quindi PlayStation 5 - quasi dieci anni dopo il titolo precedente, Theatrhythm Final Fantasy: Curtain Call , che già nel 2014 ci aveva stregato su Nintendo 3DS. Nel frattempo, il piccolo sviluppatore indieszero non è rimasto con le mani in mano e ha lavorato su Theatrhythm: Dragon Quest e l'arcade Theatrhythm: All-Star Carnival, che però in occidente non sono mai arrivati.

Non solo Final Fantasy

Theatrhythm: Final Bar Line, il party affronta Gilgamesh sulle note di Battle at the Big Bridge

Il nome Final Fantasy è sparito dal titolo per un semplice motivo: Final Bar Line abbraccia una libreria ancora più vasta, andando a includere le musiche di titoli come NieR, The World Ends with You oppure Octopath Traveler, e di vere e proprie icone storiche come Xenogears, Chrono Trigger e SaGa. In totale, Final Bar Line include ben 502 brani, di cui 27 disponibili solo con l'acquisto della versione Digital Deluxe - o dell'aggiornamento relativo, nel caso si sia acquistata prima la versione liscia - e altri 90 che saranno pubblicati nei prossimi mesi in tre diversi season pass. È un campionario di musiche impressionante, anche perché il gioco liscio ne comprende 385 di suo: in questo senso, i quindici Final Fantasy la fanno effettivamente da padrone, ma c'è spazio anche per gli spin-off, i sequel e il Remake di Final Fantasy VII.

Come potete immaginare, per un cultore della serie Square Enix questa compilation è oro puro, anche perché ogni brano può essere semplicemente ascoltato nel Lettore musicale, come se il software fosse una specie di jukebox. Ovviamente non ci sono tutti i brani di ogni singolo gioco, ma una buona selezione che ne comprende tra i dieci i venti, tranne Final Fantasy XIV che conta addirittura una trentina di tracce. Pensate a un brano particolarmente memorabili e quasi sicuramente c'è.

Prima, però, bisogna sbloccarli, e si comincia scegliendo uno dei giochi nella modalità Missioni di serie. È il punto di partenza, la "campagna" di Theatrhythm: Final Bar Line che però, a scanso di equivoci, non ha nessuna storia da seguire: attraverso i brani selezionati si ripercorrono i momenti salienti del gioco scelto, rappresentati da scenari iconici in cui il nostro party - formato da un massimo di quattro personaggi - combatte nemici altrettanto riconoscibili. Superando un certo numero di stage si conquista una chiave che permette di sbloccare un nuovo gioco della serie, con i suoi personaggi da annettere al party e le sue musiche tutte da giocare. Solo così, servono parecchie ore a completare la modalità Missioni di serie, specie se si cerca la vera sfida ai livelli di difficoltà Estremo e Supremo, che sono gli ultimi due dei quattro disponibili. Il gioco indieszero, tuttavia, è adatto proprio a tutti, e facilmente configurabile grazie ai diversi stili di gioco selezionabili e a una schermata ricca di opzioni.

Rispetto ai precedenti Theatrhythm, che si giocavano anche e soprattutto col touch screen del Nintendo 3DS, questo Final Bar Line si appoggia alla sola pressione dei tasti: inizialmente può sembrare insolito, specialmente se si è abituati ai precedenti episodi, ma in pochi minuti ci si abitua e si apprezza pure il fatto che il gioco riconosca come input la pressione di qualunque tasto. È una soluzione particolarmente importante perché gli stage finali, specie ai livelli di difficoltà alti, pretendono combinazioni intricate e diverse dalle solite.

Theatrhythm: Final Bar Line, nelle Tappe Musicali Evento scorrono i filmati sullo sfondo

Tutti gli stage delle Missioni di serie possono essere rigiocati a piacimento nella modalità Tappe musicali, ma in realtà Theatrhythm: Final Bar Line ricompensa il giocatore continuamente. È come una matrioska: completando gli stage si guadagnano punti esperienza per il party e anche Rhytmia, una valuta che sblocca collezionabili a ogni nuova soglia raggiunta. E ogni stage della campagna propone una missione, cioè una sfida da superare per mettere le mani su un'altra ricompensa che può essere un consumabile, una CollectaCard che raffigura i personaggi e i mostri, una nuova InvocaGemma per i combattimenti, un nuovo elemento visivo per la ProfiCard che ci rappresenta online.

Final Bar Line è anche multigiocatore: non solo si può giocare ogni stage in cooperativa di presenza - ci si divide semplicemente gli input - ma si possono sfidare i giocatori online in modalità Multi-Battaglia: quest'ultima è molto divertente, perché è possibile "infastidire" gli avversari con una pletora di trabocchetti, e alla fine tutti ottengono comunque una piccola ricompensa.