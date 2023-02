Blade Runner: Enhanced Edition, la patch 1.2.1075 sistema la maggior parte dei problemi

Recentemente Blade Runner: Enhanced Edition è stato aggiornato alla versione 1.2.1075, che risolve la maggior parte dei problemi denunciati da stampa e videogiocatori. Quantomeno consente di passare dalla grafica moderna a quella originale con la pressione di un tasto, permettendo così di godersi il gioco al meglio.

Blade Runner: Enhanced Edition è stato criticatissimo al lancio. Anche noi, nella nostra recensione, non ci siamo andati leggeri. Pur affermando che "Blade Runner resta il capolavoro che era e che merita di essere giocato a prescindere, capace di cogliere l'essenza del film di Scott e del racconto originale di Dick e di tradurla in videogioco in modo brillante," non abbiamo potuto negare che "la versione Enhanced non gli rende semplicemente giustizia: il lavoro fatto sulla grafica è figlio di un'automazione ottusa e spietata, la nuova interfaccia è pessima e, in generale, è un peggioramento netto rispetto alla versione ScummVM."

Detto questo, l'ultima patch è abbastanza risolutiva per la qualità del gioco. Oltre alla possibilità di selezionare in tempo reale la grafica originale, aggiunge degli aiuti in gioco per i controlli, ripristina le traduzioni multilingua, ripristina alcune transizioni video, migliora in generale tutti i sistemi di gioco e risolve numerosi bug dall'impatto devastante sull'esperienza.

Rimane sempre il problema che rendere fruibile in modo degno il 10 febbraio 2023, data di pubblicazione della patch, un gioco uscito il 22 giugno 2022, non è proprio il massimo come operazione. Purtroppo storie del genere sono sempre più frequenti. Si spera che non accadano più... ma non ci contiamo troppo.