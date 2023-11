Outcast: A New Beginning, un trailer sul combattimento per l'action adventure sci-fi

THQ Nordic e il team di sviluppo Appeal Studios hanno pubblicato un altro trailer per Outcast: A New Beginning, nuovo capitolo nella serie di action adventure in terza persona ad ambientazione fantascientifica, con il video in questo caso basato soprattutto sui combattimenti.

Il primo Outcast del 1999 aveva raccolto un notevole successo, grazie al suo spirito di avventura ed esplorazione che richiamava un po' i classici del genere ma con un approccio molto innovativo, tanto da garantire lo sviluppo di un seguito che non si è poi concretizzato.

Successivamente è arrivato anche il remake Outcast: Second Contact ma Outcast: A New Beginning punta ad essere un vero e proprio seguito per la serie ed evolvere il gioco in maniera sostanziale, sia dal punto di vista tecnico che contenutistico.

Il nuovo video mostra varie scene di gameplay che dimostrano il livello raggiunto dagli sviluppatori sul progetto in questione.

Come mostrato nel trailer, il sistema di combattimento è essenzialmente action ma implementa anche una serie di opzioni che introducono alcuni elementi che potremmo considerare tattici/strategici.