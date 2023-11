Perfect Dark: animatore e art director di Ghost of Tsushima e Tomb Raider passa a The Initiative

The Initiative pare abbia assunto un altro elemento di notevole valore con l'arrivo di Erik Medina, che ha coperto in precedenza ruoli di rilievo nello sviluppo di titoli come Ghost of Tsushima e la recente trilogia di Tomb Raider, impiegato ora nello sviluppo di Perfect Dark.

Come è possibile vedere dal suo profilo LinkedIn, Erik Medina ha lavorato in precedenza come Lead Animator per Crystal Dynamics tra il 2012 e il 2013, contribuendo alla creazione del reboot di Tomb Raider del 2013, che ha dato il via alla nuova trilogia della serie.

Successivamente, è stato Art Director per Ghost of Tsushima presso Tucker Punch Productions, poi è passato ad Amazon Game Studio dove ha lavorato per 6 anni come animation director e animation lead, probabilmente prendendo parte allo sviluppo di New World.

Si tratta, insomma, di un personaggio caratterizzato da una notevole esperienza nel campo dell'animazione, che potrebbe dunque dare un grande contributo allo sviluppo del gioco all'interno di The Initiative, oltre a rientrare in contatto con uno studio che conosce bene come Crystal Dynamics.