Outcast gratis su GOG per i saldi dei dieci anni di THQ Nordic

THQ Nordic ha deciso di festeggiare i suoi dieci anni di attività su GOG con una ricca tornata di saldi e con un regalo: Outcast, la versione 1.1 (quella riveduta e corretta). Come dire di no a un gioco gratis? Per riscattarlo, andate sulla pagina dei saldi e aggiungetelo al carrello. Oppure andate direttamente sulla pagina del gioco.

Tra gli altri giochi in sconto spiccano Biomutant (-34%), Chronos: Before the Ashes (-34%), tutta la serie Darksiders, DLC e spin-off compresi, Desperados III (- 60%), Elex (-80%), tutta la serie Gothic, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (-60%), tutta la serie Risen, tutta la serie Spellforce e tanti altri ancora.

Fossimo in voi faremmo subito un salto sulla pagina dei saldi di THQ Nordic per scoprire se qualcosa possa interessarci o, quantomeno, per riscattare il gioco gratuito (che male non fa).

Naturalmente per usufruire delle offerte dovete avere un account attivo su GOG, non soggetto a limitazioni.