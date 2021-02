Outriders in 4K e 60FPS su PS5, Xbox Series X, PC, ma anche Xbox Series S

Attraverso Twitter Square Enix e People Can Fly hanno fatto sapere che durante la diretta di Outriders di ieri non sono state svelate correttamente le prestazioni del gioco sulle console next-gen. Oggi lo studio ha confermato che questo shooter MMO girerà in 4K e 60FPS su PS5, Xbox Series X, PC, come annunciato, ma lo farà anche su Xbox Series S, diversamente da quanto detto.

In queste ore la demo di Outriders è disponibile su tutte le piattaforme. Per presentare il suo gioco, un'interessante sparatutto MMO creato da People Can Fly in collaborazione con Square Enix, lo studio polacco aveva realizzato una diretta nella giornata di ieri. Peccato che durante la live non abbiano riportato correttamente tutte le informazioni tecniche sul gioco.

Outriders girerà il 1080p e 30FPS su PS4 e Xbox One. Su PS4 Pro e Xbox One X in 4K e 30 FPS. Su PS5, Xbox Series X, Series S e PC in 4K e 60FPS. Quello che stupisce, quindi, è la capacità della piccola console next-gen di Microsoft di gestire 4K e i 60 FPS, esattamente come le sue colleghe.

Outriders uscirà anche su Google Stadia in contemporanea con le versioni PC e console, nonostante in questo recap non si accenni a questa versione.