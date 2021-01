Outriders rimandato: nuova data di uscita svelata e demo in arrivo

Square Enix e People Can Fly hanno annunciato che Outriders è stato rimandato. Inoltre, a breve arriverà una demo che permetterà di provare le prime ore di gioco di tutte le classi disponibili. La nuova data di uscita è il 1 aprile (gli sviluppatori assicurano che non si tratta di un Pesce d'Aprile anticipato).

People Can Fly sfrutterà il tempo extra per "ottimizzare il gioco, così da poterci focalizzare sulla creazione di un'esperienza perfetta per il lancio". La demo di Outriders, invece, sarà disponibile dal 25 febbraio 2021. Includerà "le prime ore del gioco con tutte e quattro le classi" e potrà essere giocata sia in modalità single player che in modalità cooperativa. Ogni progresso conseguito durante la demo con i personaggi sarà trasportato al gioco completo, nel caso nel quale lo si acquisti.

"Crediamo che sia importante che i giocatori possano sperimentare una nuova IP come Outriders prima del rilascio, così da poter decidere in totale libertà se si tratta di un gioco adatto a loro e se sia corretto preordinarlo, acquistarlo e giocarci". Queste le parole degli sviluppatori.

Vi ricordiamo che Outriders era atteso per la fine dell'anno, ma è stato rimandato a febbraio 2021. Non si tratta quindi del primo rimando: speriamo che il tempo aggiuntivo serva per rendere il gioco perfetto in ogni dettaglio.

Infine, vi ricordiamo che un nuovo trailer di Outriders è stato mostrato ai Game Awards 2020.