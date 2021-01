PS4 e Xbox One sono perfette per la didattica a distanza, a quanto pare

La quarantena causata dal COVID-19 ha messo alla prova molteplici fasce sociali e demografiche durante la loro quotidianità. Ad esempio, i più giovani si sono trovati costretti a studiare da casa. La didattica a distanza porta con sé inoltre un problema pratico: non tutte le case dispongono di un numero sufficiente di computer. Un ragazzo del Regno Unito, però, ha capito che PS4 e Xbox One sono una soluzione perfetta per chi ha problemi.

Come potete vedere nel tweet in fondo alla notizia, il giovane William della Birchgrove School ha creato una piccola guida per aiutare i propri compagni a usare strumenti come Microsoft Teams su PS4 e Xbox One, precisamente tramite il browser integrato. Le console possono quindi essere utilizzate per seguire i corsi della didattica a distanza.

Ovviamente non si tratta della soluzione più comoda in assoluto e i ragazzi devono resistere alla tentazione di chiudere il browser e iniziare a giocare a Fortnite o Minecraft, ma nel caso nel quale non vi siano sufficienti computer in casa, anche PS4 e Xbox One possono essere una soluzione. Ovviamente, un procedimento simile può essere eseguito con alcune Smart TV.

Le due "vecchie" console si rivelano quindi più versatili del previsto. Infine, vi ricordiamo che PS4 è fuori produzione in Giappone: Sony conferma la presenza di un solo modello.