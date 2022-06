Outriders Worldslayer, annunciati nuovi dettagli sull'endgame

Outriders Worldslayer includerà appasionanti contenuti endgame e Square Enix ha annunciato nuovi dettagli al riguardo, durante un livestream trasmesso nell'ambito del Summer Game Fest 2022.

A qualche settimana di distanza dal nostro ultimo provato di Outriders Worldslayer, scopriamo che sarà possibile utilizzare eventualmente un boost di livello 30 per accedere direttamente all'espansione con un Outrider debitamente equipaggiato.

"Dopo aver superato un viaggio straziante lungo il variegato e selvaggio pianeta Enoch, i giocatori dovranno affrontare la letale Prova di Tarya Gratar, la nuova sfida endgame di OUTRIDERS: WORLDSLAYER", si legge nel comunicato stampa di Square Enix.

Outriders Worldslayer, una sequenza di combattimento.

"Esplora una zona completamente nuova che cela i più profondi segreti di Enoch, colma di temibili nemici da affrontare. Scegli la tua strada lungo la Prova, affronta boss epici e scopri preziosi Tesori. Scopri nuovo equipaggiamento Leggendario, tra cui l'equipaggiamento Apocalisse che prevede una potente terza mod."

"Creata con l'idea di una sfida in arena, la Prova di Tarya Gratar si ripristina e ti fa ricominciare dall'inizio se completi o abbandoni una sessione, oppure semplicemente se muori troppe volte. Ogni volta che ricomincerai dall'inizio, sarai più forte e avrai equipaggiamento migliore per affrontare il tentativo successivo."

"Accresci il tuo potere da Outrider trovando nuovo equipaggiamento e mod, migliorando la configurazione e accumulando nuovi livelli Ascensione per affrontare la Prova di Tarya Gratar a livelli Apocalisse sempre più alti per ricompense sempre maggiori in un ecosistema endgame estremamente rigiocabile."

Outriders Worldslayer, uno scontro a fuoco

"In WORLDSLAYER abbiamo voluto creare un'esperienza nuova che potesse espandere tutte le caratteristiche che i nostri giocatori hanno adorato di più sin dal lancio originale di OUTRIDERS", ha dichiarato il creative director Bartek Kmita.

"La nuova e accattivante storia di WORLDSLAYER si lega direttamente all'endgame e prepara il vostro ingresso alla Prova di Tarya Gratar."

"L'endgame è stato creato per unire davvero tutte le funzionalità nuove ed ampliate di WORLDSLAYER e per offrire ai nostri giocatori più incalliti un'esperienza soddisfacente con centinaia di ore di gioco in termini di progressi significativi."