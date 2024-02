Outriders Worldslayer per PS5 in sconto al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Outriders Worldslayer per PS5 . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo mediano è del 39%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 24.65€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Outriders Worldslayer è uno sparatutto cooperativo per un massimo di tre giocatori ambientato in un mondo sci-fi. Possiamo scegliere tra quattro diverse classi e giocare la campagna originale oppure usare un boost per salire al livello 30 e giocare direttamente l'espansione Worldslayer.

Nella nostra recensione, vi abbiamo spiegato che l'espansione "aggiunge una manciata di ore di campagna, una quantità importante di nuovo loot e approfondisce ancor di più la propria lore e la profondità ruolistica nella creazione delle build che è ancor oggi la sua punta di diamante."