PlayStation Portal è stata hackerata da ingegneri Google, fa girare un emulatore PSP

PlayStation Portal, il nuovo oggetto del desiderio dei fan di Sony, è stata già hackerata, addirittura da alcuni ingegneri di Google che sono riusciti a far funzionare dei giochi in maniera locale, dunque senza utilizzare lo streaming, che sarebbe invece la sua funzionalità di base.

Per il momento, l'operazione si limita alla possibilità di far funzionare un emulatore PSP all'interno della "console portatile", senza sfruttare lo streaming ma facendo girare il software direttamente dall'hardware del dispositivo.

Con questo hack, i personaggi in questione sono riusciti a inserire l'emulatore PPSSPP all'interno di PlayStation Portal, consentendo per esempio di giocare a Grand Theft Auto 3 nella versione nativa per PSP direttamente dalla console, senza utilizzare lo streaming via WiFi.