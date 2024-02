Nintendo Switch, è disponibile un nuovo aggiornamento per il firmware

Nintendo Switch ha ricevuto un nuovo aggiornamento per il firmware, che raggiunge la versione 17.0.1. Si tratta tuttavia di un update decisamente "minore", che infatti non richiede neppure il riavvio della console dopo l'installazione.

Quali sono le novità? A quanto pare il pacchetto non fa altro che aggiungere nuovi termini alla lista delle parole proibite da Nintendo, in questo caso una serie di riferimenti alle minoranze, alcune minacce di morte in giapponese nonché, curiosamente, l'espressione "smettiamo di essere amici" in quella stessa lingua.

Dettagli comunque rilevanti, alla luce dei 140 milioni di Nintendo Switch venduti finora: una base installata enorme, a cui è doveroso prestare attenzione anche da questo punto di vista.