PaRappa the Rapper ritorna in una linea di abiti: i fan sperano anche in un gioco

La casa giapponese di abbigliamento e design WIND AND SEA, ha annunciato una nuova collaborazione con il videogioco PaRappa the Rapper per la stagione Primavera/Estate 2026, che si tradurrà in una linea di capi di abbigliamento e accessori. Molti hanno subito iniziato a speculare su di un possibile annuncio videoludico.
La collezione, WIND AND SEA × パラッパラッパー 2026 SS, sarà lanciata in Giappone il 13 e 14 febbraio e sarà disponibile per l'acquisto presso un pop-up store al Parco Ikebukuro di Tokyo (aperto dal 13 al 23 febbraio 2026), oltre che nei negozi WIND AND SEA.
Niente videogiochi?
In occasione dell'annuncio, WIND AND SEA ha pubblicato varie immagini che mostrano alcuni dei capi della collezione.
Non mancano le apparizioni di personaggi come PaRappa, PJ Berri e Chop Chop Master Onion, mentre i capi sono pantaloni, t-shirt, cinture, cappelli e felpe con cappuccio, oltre a una grande coperta con sopra degli artwork ufficiali del gioco.
Come detto, i fan sperano che il lancio della linea di abbigliamento di PaRappa anticipi l'annuncio di un nuovo gioco. Purtroppo non è scontato che ciò avvenga, visti i trascorsi. Infatti, non è la prima volta che WIND AND SEA realizza una collaborazione a tema PaRappa the Rapper: a settembre 2024 aveva realizzato un crossover tra la serie videoludica e l'NBA, mentre nll'aprile 2025 ha lanciato una collezione dedicata tutta allo storico personaggio. Quindi, anche in questo caso non c'è niente di videoludicamente scontato.