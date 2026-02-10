PaRappa the Rapper ritorna in una linea di abiti: i fan sperano anche in un gioco

La casa giapponese di abbigliamento e design WIND AND SEA, ha annunciato una nuova collaborazione con il videogioco PaRappa the Rapper per la stagione Primavera/Estate 2026, che si tradurrà in una linea di capi di abbigliamento e accessori. Molti hanno subito iniziato a speculare su di un possibile annuncio videoludico.

La collezione, WIND AND SEA × パラッパラッパー 2026 SS, sarà lanciata in Giappone il 13 e 14 febbraio e sarà disponibile per l'acquisto presso un pop-up store al Parco Ikebukuro di Tokyo (aperto dal 13 al 23 febbraio 2026), oltre che nei negozi WIND AND SEA.