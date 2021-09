Passione Amiga Day, torna l'evento dedicato al miglior computer di sempre

Il 19 settembre 2021, dalle 10:00 alle 20:00, torna il Passione Amiga Day, l'evento dedicato al miglior computer del mondo, l'Amiga (si scherza, ma non troppo). Per partecipare bisognerà recarsi in quel di Spoleto, in Piazza Garibaldi 34. L'ingresso sarà completamente gratuito, nonostante la presenza di alcuni espositori di livello, più numerosi rispetto alla precedente edizione. Ovviamente sono tutti legati al mondo del retrogaming:

GamesReplay.net (), che installerà 10 postazioni Amiga e non per l'utilizzo gratuito da parte dei visitatori

Passione Amiga, l'unica rivista cartacea in italiano completamente dedicata ad Amiga

Sbrat, che realizzerà delle caricature personalizzate a chi lo desidera

VirtualWorks, l'unico negozio Amiga italiano

ZZap!, che presenterà il numero 2 della rivista

Le riviste Passione Amiga e Zzap! saranno acquistabili durante la giornata.

Il Passione Amiga Day vedrà anche alcuni incontri con personalità italiane legate al mondo Amiga. Leggiamo il programma completo della giornata:

ore 10.00 - Apertura stand e inizio manifestazione

ore 10:30 - Saluto di benvenuto di Paolo D'Urso

ore 16:00 - Presentazione Passione Amiga della redazione di Passione Amiga

ore 16:30 - A work in progress C game framework di Lorenzo Di Gaetano

ore 17.00 - Il mio nome, segnato dagli anni '80 in poi di Guglielmo Cancelli

ore 20.00 - Chiusura stand e fine manifestazione

Riguardo alle norme anti-covid, come specificato sulla pagina ufficiale del Passione Amiga Day, la location dell'evento è un Chiostro del XII secolo in pieno centro della città di Spoleto. La manifestazione si terrà sotto i portici, pertanto essendo uno spazio all'aperto (ma in caso di pioggia si terrà comunque, in quanto saremo protetti dai portici) NON sarà necessario esibire alcun Green Pass per accedere.