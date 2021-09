The Dark Pictures: House of Ashes, un video di gameplay commentato dal director

The Dark Pictures: House of Ashes è stato mostrato con un nuovo video di gameplay, contenente in questo caso i primi minuti della campagna commentati dal game director, Will Doyle.

Come avrete letto nel nostro provato di House of Ashes, il nuovo horror game sviluppato da Supermassive Games vanta un'ambientazione davvero affascinante, con bivi e diramazioni dotati di un grande potenziale, nonché un ottimo ritmo.

Il racconto di Doyle è avvincente e ci proietta molto bene nelle atmosfere del gioco, evidenziando determinate scelte di regia e il ruolo dei vari personaggi, nonché delle minacce che si trovano improvvisamente ad affrontare.

The Dark Pictures: House of Ashes sarà disponibile a partire dal 22 ottobre, nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.