Black Widow, il cosplay firmato Lada Lyumos è bellisssimo e letale

Black Widow ha fatto tanto discutere di recente e Lada Lyumos ha colto l'occasione per dedicare uno dei suoi ultimi cosplay al celebre personaggio Marvel, interpretato sul grande schermo da Scarlett Johansson.

Non è la prima volta che la modella russa si cimenta con gli eroi della Casa delle Idee, ad ogni modo: ricorderete senz'altro la sua sensuale Scarlet Witch, ispirata alla versione classica di Wanda intravista nella serie WandaVision.

Tornando a Black Widow, saprete che il motivo per cui ultimamente se n'è parlato tanto è la causa legale fra la Johansson e Disney, rea di non aver rispettato il contratto dell'attrice che, a quanto pare, aveva chiesto 100 milioni come pagamento prima di accettare un compenso basato sugli incassi al botteghino.

Nella sua interpretazione, la bella Lada non ha ovviamente rinunciato a un pizzico di sensualità, pur curando nei minimi dettagli costume, accessori e acconciatura, come sempre.