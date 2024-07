Patch di sicurezza Android di luglio 2024: le novità per i Pixel e i Galaxy

Le patch di sicurezza del 1° luglio 2024, come riportato dall'Android Security Bulletin di Google, includono una correzione per una vulnerabilità critica (CVE-2024-31320), che rende l'installazione dell'aggiornamento altamente consigliata. Ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa migliora.

Il mese di luglio porta con sé le ultime patch di sicurezza Android , rilasciate da Google per i Pixel ancora supportati, dal 5a (5G) alla gamma Pixel 8. L'aggiornamento, basato su Android 14 stabile, è già disponibile in Italia con la build AP2A.240705.004 per la maggior parte dei dispositivi.

Vulnerabilità critiche e miglioramenti per i Pixel e i Samsung

Oltre alla correzione delle vulnerabilità, le patch note per i Pixel evidenziano miglioramenti per la stabilità delle fotocamere di Pixel 8 e Pixel 8 Pro, oltre a miglioramenti generali della stabilità del sistema in determinate condizioni per Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel 8a. È stato risolto anche un bug relativo alla navigazione con i gesti "indietro" che, in alcune circostanze, poteva non funzionare su diversi modelli Pixel (Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold e Pixel Tablet).

Samsung, come altri produttori, ha integrato i correttivi di Google con le patch specifiche per la sua interfaccia utente One UI. Oltre alla vulnerabilità critica CVE-2024-31320, l'aggiornamento per i Galaxy include altre tre vulnerabilità critiche (CVE-2023-43556, CVE-2023-43538 e CVE-2023-43551) e 21 a rischio "alto". Sono presenti anche due correttivi a rischio "alto" forniti da Samsung Semiconductor, che dovrebbero riguardare il SoC o altri componenti hardware.

L'aggiornamento dovrebbe andare in download in automatico. Per verificare la disponibilità dell'aggiornamento e forzarlo manualmente è però sufficiente andare su: Impostazioni - Sistema - Aggiornamenti software - Aggiornamenti di sistema e infine su Controlla aggiornamenti. Non sappiamo però se questa nuova versione risolverà il problema che portava al blocco dei dispositivi Pixel 6 in caso di ripristino ai dati di fabbrica.

E voi avete già installato le patch di sicurezza di luglio sul vostro dispositivo? Avetei notato miglioramenti o riscontrato problemi? Condividi la tua esperienza nei commenti!