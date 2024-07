Lo studio di RoboCop: Rogue City sta lavorando a un gioco di ruolo d'azione per un grosso editore

Come notato da @MauroNL3 su X, lo sviluppatore di RoboCop: Rogue City, Teyon, sta assumendo per lavorare a un nuovo gioco di ruolo d'azione per PC e console. L'annuncio parla dell'Unreal Engine come motore. Inoltre viene specificato che il progetto è "supportato da un importante editore", di cui non viene fatto il nome. Difficile dire quale potrebbe essere. Forse Nacon, lo stesso di Robocop, ma non è escluso che il successo dell'ultima incarnazione videoludica del poliziotto elettronico abbia aperto le porte anche di altre realtà.