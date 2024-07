Samsung Galaxy S25: addio al modello Plus?

La notizia si basa sull'osservazione dei codici modello dei Galaxy S25 (SM-S931B/DS) e Galaxy S25 Ultra (SM-S938B/DS, SM-S938U, SM-S938N, SM-S9380), che sono comparsi nel database degli IMEI, mentre non ci sono tracce del Galaxy S25 Plus. Negli anni passati, tutti e tre i modelli venivano registrati contemporaneamente: un'assenza che sta alimentando le speculazioni sull'abbandono del modello Plus. Ma cosa potrebbe aver determinato questa decisione?

Modello Plus, un amore mai sbocciato

La decisione di Samsung potrebbe essere motivata da diversi fattori. In primo luogo, il modello Plus è tradizionalmente quello che vende meno rispetto agli altri due. Gli utenti tendono a preferire o il modello compatto e maneggevole (Galaxy S25) o il top di gamma con le migliori caratteristiche (Galaxy S25 Ultra).

I numeri di modello di S25 base e S25 Ultra Global (fonte: Android Headlines)

I numeri di modello delle varianti regionali di S25 Ultra, dove U sta per USA e N per Corea del Sud (fonte: Android Headlines)

Inoltre, l'avvento dei pieghevoli ha reso la proposta top di gamma di Samsung piuttosto affollata, con cinque modelli lanciati ogni anno in due tranche. Eliminare il Galaxy S25 Plus potrebbe semplificare la gamma e concentrare gli sforzi dell'azienda sui modelli più richiesti.

Al momento, si tratta solo di indiscrezioni e non ci sono conferme ufficiali da parte di Samsung. L'ipotesi dell'eliminazione del Galaxy S25 Plus, tuttavia, sembra plausibile, considerando le tendenze di mercato e la crescente popolarità dei pieghevoli. Non resta che attendere ulteriori informazioni per capire se questa scelta si concretizzerà, ma sicuramente non è una notizia che possiamo aspettarci dal prossimo Samsung Unpacked di Parigi.

E voi che cosa ne pensate di questa possibile scelta di Samsung? Preferireste una gamma più snella o l'offerta di un modello intermedio? Condividete le vostre opinioni nei commenti qua sotto.