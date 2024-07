Assassin's Creed Shadows è stato difeso da un vero giapponese, oltretutto uno sviluppatore veterano

Lo sviluppatore veterano Yoshiki Okamoto, che ha lavorato per più di dieci anni in Capcom, considera senza senso le polemiche nate intorno ad Assassin's Creed Shadows e alla presenza di un samurai nero come protagonista, Yasuke.

Per Okamoto, evidentemente persona di grande acume e intelligenza, Assassin's Creed Shadows è un'opera di fantasia, quindi non è offensivo che si prenda delle libertà, come vogliono i più critici. Lo sviluppatore ha toccato l'argomento in un video pubblicato sul suo canale personale su YouTube, dove ha affermato che in passato voleva realizzare un gioco con due protagonisti con il suo team, Genji.