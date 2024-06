Il Samsung Galaxy Unpacked si avvicina: 10 luglio sempre più probabile, ecco cosa aspettarsi

La presenza della nuova generazione di pieghevoli di Samsung, il Galaxy Z Fold 6 e Flip 6, è scontata, ma il colosso coreano dovrebbe sfruttare l'evento, che lo ricordiamo si terrà poco prima delle Olimpiadi di Parigi 2024, di cui l'azienda è principale sponsor, per presentare anche molto altro. Seguiteci che facciamo il punto insieme.

Galaxy Unpacked Summer 2024: i possibili annunci di Samsung

Samsung organizza vari eventi durante l'anno, ma i due che attirano maggiormente l'attenzione sono quelli dedicati ai suoi smartphone di punta e ai dispositivi indossabili. A inizio anno l'azienda annuncia la nuova gamma Galaxy, lasciando generalmente i pieghevoli per l'estate. Questa volta, però, l'evento di metà anno dell'azienda dovrebbe presentare anche molti altri prodotti e aggiornamenti chiave, oltre a un nuovo dispositivo indossabile. Ora, grazie al post dell'insider Alvin, possiamo fare un recap di quello che comunque già ci aspettavamo dal Galaxy Unpacked Summer 2024.

Come già detto, Samsung terrà molto probabilmente il suo attesissimo evento il 10 luglio e la sede sarà Parigi, Francia. Non è la prima volta che emerge questa data, perché numerosi rapporti hanno indicato che l'evento di metà estate si terrà all'inizio di luglio, nello stesso mese in cui si terranno le Olimpiadi di Parigi 2024, di cui il gigante tecnologico sarà il principale sponsor.

Tra gli annunci, scontata la nuova generazione di pieghevoli di Samsung, il Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, che dovrebbero avere un design rinnovato. Il Fold 6 avrà un aspetto più squadrato, abbandonando gli angoli arrotondati classici. Il Flip 6, invece, dovrebbe avere un meccanismo di cerniera ridisegnato, più sottile. Il display esterno sarà più piccolo questa volta, poiché l'azienda sta tornando al display di tipo a cartella. Internamente, entrambi i dispositivi avranno chip Snapdragon 8 Gen 3 e sensori della fotocamera migliorati.

Il presunto leak di una pubblicità che sembra svelare le forme dei nuovi pieghevoli Samsung

Oltre ai dispositivi pieghevoli, Samsung annuncerà anche i nuovi Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch 7 Ultra, che includeranno molte funzionalità simili a quelle dell'Apple Watch. Sarà probabilmente svelata anche la variante economica Galaxy Watch FE. Un altro prodotto molto atteso dagli utenti è il primo anello smart dell'azienda. Il Galaxy Ring offrirà funzionalità avanzate per la salute e capacità sportive simili all'anello smart Oura.

Samsung, infine, prenderà probabilmente del tempo per annunciare i nuovi Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro con modifiche al design e aggiornamenti per una migliore vestibilità. Considerato il numero di dispositivi indossabili attesi quest'anno all'Unpacked, prevediamo che l'evento si concentrerà molto sulle integrazioni AI, ma sarà anche incentrato sulla salute. Attendiamo ancora una conferma ufficiale della data dell'evento da parte di Samsung, che pare voglia alzare prezzi di Galaxy Z Flip 6 e Fold 6 e usare le Olimpiadi come palcoscenico.