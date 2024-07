Se avete un Google Pixel 6, 6 Pro o 6A non fate il reset ai dati di fabbrica: c'è un problema preoccupante

Un numero crescente di utenti dei telefoni Google Pixel 6, 6 Pro e 6A sta segnalando un preoccupante problema: dopo aver eseguito un reset di fabbrica, i dispositivi si bloccano e diventano inutilizzabili ("brick").

La questione è emersa su un thread del forum di supporto Pixel, individuato dal sito Tech-Issues Today, dove gli utenti descrivono un errore che appare dopo il tentativo di reset: "Impossibile caricare il sistema Android. I tuoi dati potrebbero essere corrotti. Se continui a ricevere questo messaggio, potrebbe essere necessario eseguire un ripristino dei dati di fabbrica e cancellare tutti i dati utente memorizzati su questo dispositivo."

Il telefono offre l'opzione di riprovare, ma sembra che il tentativo fallisca nuovamente. Durante il processo di ripristino, un altro errore segnala la mancanza di un file chiamato tune2fs, un tool da linea di comando Unix utilizzato per impostare i parametri del file system.

Il messaggio di errore su Google Pixel 6

Alcuni utenti hanno segnalato di aver riscontrato il problema dopo aver aggiornato il telefono, ma le lamentele sembrano essere legate al reset di fabbrica, non a un aggiornamento software specifico. Alcuni utenti che hanno sperimentato il problema affermano di non essere riusciti a recuperare il telefono utilizzando gli strumenti ufficiali di Google.

Un membro del programma Product Expert dei forum di supporto Pixel ha confermato che Google è a conoscenza del problema e sta indagando. Al momento, non è però ancora arrivata alcuna dichiarazione ufficiale da parte dell'azienda.

E voi avete riscontrato problemi simili con un Pixel 6, Pixel 6 Pro o Pixel 6A dopo un reset di fabbrica? Condividete la vostra esperienza nei commenti e aiutateci a capire meglio la situazione. Se invece avete problemi con lo schermo, vi ricordiamo che Google Pixel 8 avrà 3 anni di garanzia per un difetto al display, ma i Pixel 8 Pro non saranno coperti, mentre per saperne di più sui Pixel 9 dovremo aspettare fino ad agosto.