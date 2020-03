Pathfinder: Wrath of the Righteous è un successo su Kickstarter, via libera allo sviluppo

Pathfinder: Wrath of the Righteous ha incassato il supporto di ben 35.000 backer su Kickstarter, concludendo la sua raccolta fondi con un grande successo e raccogliendo oltre 2 milioni di dollari per far proseguire con una certa tranquillità lo sviluppo.



Con una tale cifra raggiunta, sono ben 20 gli stretch goal centrati oltre l'obiettivo principale, dunque Pathfinder: Wrath of the Righteous nel frattempo è diventato anche più ampio di quello che era stato programmato all'inizio dal team Owlcat Games.



"Esprimo la nostra più sincera gratitudine a tutti i hacker che ci hanno supportato, questa campagna Kickstarter è stata di incredibile successo e il nostro team è entusiasta del grande supporto ricevuto da coloro che condividono con noi l'amore per Pathfinder", ha affermato Oleg Shpilchevskiy, capo del team di sviluppo.



Chi volesse provare il gioco può guardare direttamente ad aprile, quando dovrebbe essere pubblicata una prima versione alpha del gioco, mentre i preorder possono iniziare ad essere registrati già da marzo, attraverso il sito internet che verrà aperto appositamente.



Coloro che hanno sostenuto il progetto attraverso Kickstarter, almeno all'interno del tier previsto, potranno inoltre prendere parte alla fase di test alpha a numero chiuso, ma l'ingresso a questa potrà essere ottenuto anche attraverso l'acquisto di alcuni pacchetti in preorder.



Pathfinder: Wrath of the Righteous è un cRPG che punta a ricreare la complessità tipica del gioco di ruolo classico pen and paper in versione videogioco. Si tratta dunque dell'evoluzione di Pathfinder: Kingmaker, contenente 24 classi tra cui scegliere, 6 archetipi per classe e tre nuove razze oltre alle nove già presenti nel capitolo precedente.