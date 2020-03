Call of Duty: Warzone, la modalità Malloppo si presenta in trailer in aggiunta alla Battle Royale

Call of Duty: Warzone non è solo Battle Royale ma contiene anche una seconda modalità chiamata in italiano Malloppo, che si presenta con questo nuovo trailer pubblicato qui sopra e vede i giocatori intenti soprattutto a far soldi, come dice esplicitamente il nome.



È, insomma, una modalità tesa verso il loot, che diventa elemento principale della battaglia all'interno dell'ampia mappa di Call of Duty: Warzone. Si tratta insomma di raccogliere quanti più soldi possibile cercando il loot in giro per la mappa, abbattendo nemici per rubare il bottino altrui e completando i Contratti all'interno del match.



I Contratti sono degli elementi essenziali della modalità Malloppo, che rappresentano delle sorte di quest interne allo scontro, con obiettivi da portare a termine in vari punti della mappa. Questi elementi variano fortemente l'azione di gioco anche tra squadra e squadra, come riportato nei dettagli ufficiali alla presentazione di Call of Duty: Warzone.



A differenza della modalità Battle Royale, in Malloppo ci sono respawn illimitati, dunque è possibile tornare sempre in partita, con il match che alla fine viene assegnato alla squadra che ha raccolto più ricchezze di tutti. Il trailer di oggi mostra qualche sezione di gameplay da questa nuova modalità di gioco all'interno di Call of Duty: Warzone.



Il nuovo gioco gratuito di Activision ha già raccolto sei milioni di giocatori in 24 ore, mentre attendiamo il supporto per 200 giocatori in arrivo più avanti.