Golden Tee Arcade Classics è disponibile, per chi ama mazze e palle da golf virtuali

Se vi piacciono i videogiochi di golf di stampo arcade, sarete felici di sapere che è disponibile la raccolta Golden Tee Arcade Classics , sviluppata da Digital Eclipse e pubblicata da Atari. Costa 28,99 euro ed è dedicata a una serie divenuta celebre in sala giochi. Insomma, in attesa della soltanto alla Mortal Kombat: Legacy Kollection , Digital Eclipse si è dilettata a rinverdire mazze e palle arcade, per la gioia di tutti gli appassionati.

I giochi inclusi

Vediamo l'elenco dei giochi inclusi nel pacchetto, chiaramente quasi tutti dei simulatori di golf, a parte per un paio di eccezioni, anch'esse provenienti dalle sale giochi.

Golden Tee 3D Golf

Golden Tee '97

Golden Tee '98

Golden Tee '99

Golden Tee 2K

Golden Tee Classic

ShuffleShot

World Class Bowling

La Golden Tee Arcade Classics è nata da una collaborazione tra Incredible Technologies e Atari. È disponibile per PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch. Quella disponibile è l'edizione digitale, mentre quella fisica arriverà il 24 ottobre. Inizialmente dovevano costare entrambe 39,99 euro, ma il prezzo è stato ridotto, almeno per l'edizione digitale. Chiaramente per giocare non c'è bisogno di avere gli elaborati cabinati dei giochi originali, ma potete usare un controller o mouse e tastiera.