"Perché acquistare una Xbox senza esclusive?", ecco la risposta di Phil Spencer

La risposta del boss di Xbox è che la compagnia vede ancora le console come un elemento fondamentale del proprio business, ma che punta a ottenere successo grazie alle caratteristiche e i vantaggi che può offrire il suo hardware e non con dei giochi in esclusiva.

Con Microsoft sempre più decisa a seguire un approccio multipiattaforma in ambito videoludico, si è discusso spesso dei possibili contraccolpi per Xbox Series X|S e le future console verdecrociate, che senza o con poche esclusive potrebbero perdere molto del loro appeal sul pubblico. La questione è stata toccata anche in un'intervista nel podcast Gamertag Radio con Phil Spencer , il boss di Microsoft Gaming, che ha detto la sua sulla questione. Nello specifico, Parris Lily ha chiesto: "la community teme che i giochi vengono messi su altre piattaforme, perché dovrei volere ancora una Xbox quando posso avere quell'esperienza su un'altra piattaforma? "

Le parole di Spencer

"Voglio che le persone scelgano l'hardware in base alle sue caratteristiche e al modo in cui questo si adatta alle scelte che vogliono fare riguardo al luogo in cui vogliono giocare. Vogliamo che il nostro hardware vinca in base alle sue capacità", ha detto Spencer.

"Voglio costruire una piattaforma che sia al servizio dei creatori che cercano di incontrare le persone su ogni schermo". "Il nostro hardware è fondamentale per ciò che è Xbox. Non mi sfugge che "box" è nel nome del nostro marchio. Dalla posizione in cui mi trovo, considero l'hardware come una parte fondamentale di ciò che facciamo, ma senza cercare di escludere i giochi da altri posti. Costruiamo hardware innovativo che la gente voglia usare per giocare".

Spencer ha descritto un futuro di Xbox che si rivolge a più punti di accesso hardware. È risaputo da tempo che Microsoft sta lavorando a una Xbox portatile, che dunque potrebbe raggiungere un pubblico differente di quello delle console verdecrociate casalinghe.

"Che sia nelle loro mani, che sia all'interno dei televisori. Adoro il nostro team hardware, ho trascorso un po' di tempo con loro proprio questa settimana, e la roadmap che hanno. Stiamo imparando molto da questo, come Steam Deck, ROG Ally, Lenovo [Legion Go], cosa significa per Xbox essere su queste piattaforme?".

"Non l'abbiamo ancora messo a punto alla perfezione, e su questo aspetto trascorro molto tempo con i nostri team. Voglio fare progressi in questo campo. Da LG [TV] e dal lavoro che stiamo facendo sul cloud. Tutto questo ci aiuta a far evolvere il software della nostra piattaforma, in modo da consentire a qualcuno di essere un membro di Xbox su qualsiasi schermo voglia giocare"."

La questione è stata affrontata dopo che Spencer ha dichiarato che in futuro vedremo i giochi Xbox su più piattaforme, confermando l'interesse di Microsoft di portare le produzioni degli Xbox Game Studios anche su Nintendo Switch 2.