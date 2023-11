Persona 5 Tactica disponibile da oggi, vediamo il trailer di lancio

Persona 5 Tactica si mostra con l'immancabile trailer di lancio: il gioco è disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, senza costi aggiuntivi se possedete un abbonamento a Xbox Game Pass.

Accolto dalla stampa internazionale con voti positivi ma non troppo, Persona 5 Tactica trasforma la serie Altlus in un'esperienza strategica di grande spessore, in cui ritroveremo i leggendari Ladri Fantasma dopo gli eventi di Persona 5.

Catapultati all'interno di un mondo sconosciuto, in cui la popolazione è oppressa da un regime totalitario, i protagonisti dell'avventura metteranno le proprie abilità a disposizione della gente per dare il via a una battaglia per la libertà.