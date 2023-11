The Talos Principle 2: il trailer con le citazioni della stampa è pieno di giudizi entusiasti

The Talos Principle 2 è uno dei grandi giochi del 2023 e merita davvero il classico trailer con le citazioni della stampa , che riporta alcuni tra i giudizi migliori ricevuti dal gioco, oltre a mostrarne nuovamente il gameplay, che non fa mai male.

Il trailer

Sviluppato da Croteam, lo stesso team dei Serious Sam, The Talos Principle 2 sta piacendo moltissimo anche ai videogiocatori, considerando che il 95% delle quasi 3.000 recensioni ricevute su Steam sono positive.

Anche a noi è piaciuto davvero molto, come abbiamo scritto nella nostra recensione, in cui lo abbiamo definito il "seguito perfetto", che "amplia il gioco originale e ragiona sui problemi che aveva per migliorarsi quanto più possibile." Inoltre è un gioco scritto davvero bene, pieno di puzzle ingegnosi, capace di coinvolgere dall'inizio alla fine. "Come il primo capitolo, non lascia indifferenti, aprendo moltissime questioni interessanti che meritano di essere affrontate."

Per il resto, vi ricordiamo che The Talos Principle 2 è disponibile per PC, Xbox Series X/S e PS5.