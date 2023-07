Persona: Atlus sta lavorando a un nuovo picchiaduro, per un leaker

Tra i vari progetti in cantiere negli uffici di Atlus potrebbe esserci anche un nuovo picchiaduro spin-off della serie Persona. Ad affermarlo è stato @MbKKssTBhz5, anche conosciuto come Im A Hero Too, che in precedenza aveva svelato alcuni dettagli su Persona 3 Reload prima dell'annuncio ufficiale.

Stando alle informazioni condivise dalla gola profonda, Atlus starebbe lavorando a questo presunto picchiaduro sin dal 2015, ovvero prima ancora della pubblicazione di Persona 5, avvenuta nel 2016. A quanto pare i tempi di sviluppo si sono protratti così a lungo in quanto nel tempo il progetto è mutato considerevolmente, tanto che, sempre secondo Im A Hero Too, il concept attuale è molto differente da quello originale.