Phil Spencer riceverà il prestigioso premio Lifetime Achievement ai D.I.C.E. Awards

Il capo di Xbox, Phil Spencer, è stato selezionato per ricevere il prestigioso Lifetime Achievement Award nel corso dei D.I.C.E: Awards, la premiazione organizzata dall'Academy of Interactive Arts & Sciences (AIAS).

Si tratta di una sorta di premio alla carriera, che in precedenza è stato assegnato a vari personaggi illustri dell'ambiente videoludico come Saturo Iwata e Ken Kutaragi, a dimostrazione dei grandi risultati raggiunti da Spencer in questi anni alla guida di Xbox, giunti peraltro dopo aver preso le redini della divisione in un periodo decisamente critico.

Curiosamente, il premio gli verrà consegnato proprio da Todd Howard, di fatto un collaboratore diretto di Spencer ora che Bethesda è diventata parte integrante degli Xbox Game Studios. I 25esimi D.I.C.E. Awards verranno consegnati durante un evento speciale il 24 febbraio 2022 (il mattino del 25 febbraio dalle nostre parti) e coinvolgeranno anche diversi altri sviluppatori e giochi, che verranno premiati in altre categorie.

Tra gli altri, è Ratchet & Clank: Rift Apart ha nove nomination in tale serata, dunque è molto probabile che si tratti di uno dei protagonisti di questa edizione dei premi, che andrà in scena alle ore 5 del mattino secondo l'orario italiano.

Come riassunto nella pagina di presentazione del premio, Phil Spencer è stato nominato CEO di Microsoft Gaming il mese scorso, in occasione della riorganizzazione prevista con la maxi-acquisizione di Activision Blizzard da parte della compagnia. Ha iniziato la sua carriera in Microsoft nel 1988 come stagista ed è passato poi a vari ruoli fino a diventare Vice President, Capo di Xbox, Corporate VP, General Manager di Microsoft Game Studios e poi CEO della divisione Gaming.