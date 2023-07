Pikmin 4 è il più atteso dai lettori di Famitsu, con Final Fantasy 7 Rebirth secondo

Come prossimo gioco più atteso possiamo dunque intravedere Final Fantasy 7 Rebirth , già in seconda posizione e destinato probabilmente a rimanere ai vertici della classifica a lungo, vediamo dunque la nuova classifica aggiornata dei giochi più attesi dai lettori della celebre rivista nipponica:

Usciti ormai i pezzi grossi che hanno caratterizzato il vertice della classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu per diversi mesi, il primo posto risulta ora occupato da Pikmin 4 , ma non per molto, considerando che il gioco per Nintendo Switch è ormai in uscita questa settimana.

I giochi più attesi dal pubblico giapponese

Come sempre, facciamo presente che il campione preso in esame è piuttosto limitato, ma considerando che si tratta dei lettori della più famosa rivista di videogiochi in Giappone possiamo considerare il sondaggio come indicativo dei gusti generali del pubblico in tale area geografica.

Dopo un lungo duello tra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Final Fantasy 16, entrambi i giochi sono infine usciti e dunque la classifica è destinata a essere rivoluzionata. Tra i vari titoli presenti, stupisce la presenza di Pragmata al terzo posto, considerando che del gioco non sappiamo praticamente nulla e che sembra ancora decisamente lontano dall'uscita.

Tra le novità si segnala la presenza di Super Mario RPG e Super Mario Bros. Wonder recentemente annunciati per Nintendo Switch, probabilmente destinati a scalare la classifica nel prossimo periodo.