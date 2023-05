Plaion dovrebbe ristrutturarsi accorpando tre etichette e licenziando parte del personale

Plaion, l'editore conosciuto in precedenza come Koch Media, pare abbia deciso di ristrutturarsi accorpando tre delle sue etichette in una sola: Deep Silver, Prime Matter e Ravenscourt. Come parte del processo saranno licenziati alcuni dipendenti, in numero ancora non precisato.

A riportare la notizia è stata la testata GamesIndustry.biz, cui è stata spifferata da fonti considerate attendibili. Il giornalista James Batchelor ha raggiunto Plaion per commenti e ha ricevuto conferma della ristrutturazione in corso e dei licenziamenti. Plaion vuole semplificare le sue operazioni editoriali e i licenziamenti dovrebbero colpire un ristretto numero di persone.

Il rappresentante della compagnia ha inoltre specificato che non si tratta di un processo immediato, ma di un cambiamento strutturale che avverrà lungo circa dodici mesi, con i giochi che potrebbero continuare a essere pubblicati sotto le etichette Deep Silver, Prime Matter e Ravenscourt anche nei prossimi due anni.

Delle tre, Deep Silver è l'etichetta più vecchia, risalente al 2002, che si occupa dei titoli più grossi come Saints Row, i Metro e il recente Dead Island 2. Ravenscourt fu fondata nel 2015 per occuparsi di simulatori, per poi passare agli indie e ai giochi per famiglie. Prime Matter, infine, è stata fondata solo nel 2021 e ha in mano serie come quella Painkiller.

In tutto questo, le altre due etichette sotto Plaion, che è parte dell'Embracer Group, ossia Milestone e Vertigo Games, pare non saranno toccate dalla ristrutturazione.