Persona 5 rispunta nella PS Plus Collection in alcune nazioni, a pochi giorni dalla rimozione

Persona 5 è tornato nella PS Plus Collection, la raccolta di giochi PS4 accessibile tramite PS5 per gli abbonati al servizio di PlayStation. Il gioco era stato rimosso nel maggio 2022. Ci sono però alcune stranezze. Prima di tutto il gioco è riapparso solo in alcune regioni e tutto sta avvenendo a pochi giorni dalla scomparsa della PS Plus Collection.

Le informazioni sono state segnalate tramite ResertEra, dove viene indicato che il gioco è riapparso nella PS Plus Collection in Brasile. Altre segnalazioni citano altre nazioni del Sud America. Per il momento, sulla base di una nostra verifica, Persona 5 non è tornato nel catalogo italiano.

Come detto, la cosa ancora più strana è che sta succedendo a pochi giorni dall'eliminazione della PS Plus Collection, prevista per il 9 maggio. Se il gioco dovesse essere reinserito per anche solo qualche giorno, darebbe la possibilità a quei giocatori che non lo possiedono di reclamarlo e aggiungerlo alla propria libreria in modo perenne, anche dopo la rimozione della Collection (per accedervi servirebbe comunque sempre essere iscritti a PS Plus, come un qualsiasi giochi del livello Essential).

Ovviamente potrebbe trattarsi semplicemente di un errore di Sony o di Atlus. In ogni caso, per almeno qualche giocatore è stata una buona sorpresa. Vi consigliamo quindi di tenere d'occhio la PS Plus Collection in questi giorni e in ogni caso di reclamare tutti i giochi della lista così da non perdere l'accesso in futuro.

Precisiamo anche che parliamo di Persona 5, non Persona 5 Royale. Parlando proprio di quest'ultima versione, ecco quanto ha venduto su PS5, PC, Nintendo Switch e Xbox.