PlayStation Plus Collection di PS5 sparirà tra una settimana: reclamate i giochi in tempo

Oggi è il due maggio 2023 e questo significa che manca una sola settimana alla scomparsa della lista di giochi della PlayStation Plus Collection di PS5. Come era già stato svelato a febbraio, a partire dal 9 maggio la PS Plus Collection non sarà più accessibile, quindi vuol dire che i giochi PS4 inclusi in essa non potranno più essere reclamati. Fatelo ora prima che sia troppo tardi.

Una volta reclamati, i giochi della PlayStation Plus Collection saranno associati al vostro account e, anche dopo la scomparsa della PS Plus Collection, saranno accessibili fintanto che siete abbonati a PS Plus, esattamente come ogni altro giochi del livello Essential. Gli unici che perderanno l'accesso a questa lista di giochi sono coloro che acquisteranno PS5 dopo il 9 maggio 2023.

La PS Plus Collection è accessibile solo su PS5

Vi ricordiamo anche la lista di giochi inclusi nella PlayStation Plus Collection accessibile tramite PS5:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

inFAMOUS Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: Fine di un ladro

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 Biohazard

Diteci, avete già reclamato tutti i giochi? Vi ricordiamo anche che i giochi PS5 e PS4 di maggio 2023 di PS Plus sono disponibili da oggi.