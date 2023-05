Steam Deck: la classifica dei 20 giochi più giocato ad aprile 2023, la prima posizione è scontata

Valve ha svelato quali sono i giochi più giocati su Steam Deck per il mese di aprile 2023 e, senza troppa sorpresa, vediamo che Vampire Survivors è al primo posto. Vediamo subito la classifica completa:

Vampire Survivors Elden Ring Hogwarts Legacy Stardew Valley Resident Evil 4 Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto V Cyberpunk 2077 Dredge Hades No Man's Sky The Binding of Isaac: Rebirth Brotato The Witcher 3: Wild Hunt The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition MONSTER HUNTER RISE Fallout 4 Slay the Spire Persona 5 Royal Dead Cells

Vampire Suvivors, come detto, è primo e non sorprende nessuno. Non solo era in prima posizione anche in passato, ma si tratta oggettivamente di un gioco perfetto per Steam Deck. Non dimentichiamo poi che è un videogame di enorme successo, quindi è "facile" che sia anche uno dei preferiti dei giocatori di Steam Deck. Tra le aggiunge di questa lista troviamo il recentemente pubblicato Dredge, di cui potete leggere la nostra recensione.

Dredge

In linea di massima, Steam Deck viene usata però per i grandi giochi, anche perché sono quelli più venduti, come Hogwarts Legacy, Elden Ring, Red Dead Redemption 2 e il più recente Resident Evil 4 Remake.

Diteci, quali sono i giochi che utilizzate di più tramite Steam Deck?