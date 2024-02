PlayStation rivede il modo in cui produce i giochi, altri progetti cancellati stando a Hermen Hulst

"L'obiettivo dei PlayStation Studios è sempre stato quello di creare i migliori giochi per i fan di PlayStation e le nostre comunità globali di studi di sviluppo sono tra i team più creativi e talentuosi dell'industria dei videogiochi," continua la premessa di Hulst, che poi è entrato nel vivo della questione: "PlayStation 5 è al suo quarto anno, e siamo in una fase in cui dobbiamo fare un passo indietro e guardare di cosa ha bisogno il nostro business. Allo stesso tempo, la nostra industria ha subito enormi cambiamenti che influenzano il modo in cui sviluppiamo e giochiamo."

Gli studi e i gruppi con sede negli Stati Uniti colpiti dalla riduzione del personale sono: Insomniac Games , Naughty Dog, così come i nostri team echnology, Creative e Support. Gli studi colpiti in Europa e nel Regno Unito sono: London Studio (chiuso completamente), Guerrilla e Firesprite. Inoltre Hulst ha confermato anche licenziamenti sparsi in altri team PlayStation.

Questione giochi

PlayStation rivedrà il modo in cui produce i suoi giochi

Quindi Hulst ha toccato direttamente la questione giochi: "Offrire le storie coinvolgenti incentrate sulla narrazione che hanno reso famosi i PlayStation Studios, realizzandole della qualità a cui aspiriamo, richiede una rivalutazione di come operiamo."

Quindi Hulst ha toccato l'argomento multipiattaforma: "Offrire e sostenere esperienze sociali e online - permettendo ai giocatori PlayStation di esplorare i nostri mondi in modi diversi - così come lanciare giochi su dispositivi aggiuntivi come PC e Mobile, richiede un approccio e risorse diverse."

Per affrontare queste sfide produttive, i PlayStation Studios hanno dovuto assumere e diventare più grandi. Sony ha dovuto acquisire nuovi studi e investire in tecnologie e collaborazioni. Il problema è che questa crescita in questo momento non è più sostenibile e i PlayStation Studios devono trovare il modo di collaborare per ridurre i costi. Da qui la drammatica decisione: "Abbiamo esaminato i nostri studi e il nostro portfolio, valutando progetti in varie fasi di sviluppo, e abbiamo deciso che alcuni di quei progetti non andranno avanti."

Quindi è probabile che, oltre alla chiusura di London Studio, altri progetti siano stati cancellati dietro le quinte e non vedranno mai la luce.