PlayStation Now in offerta su PS Store: 25% di sconto sull'abbonamento annuale

PlayStation Now è disponibile in offerta su PS Store, con uno sconto del 25% sul prezzo dell'abbonamento annuale, che viene a costare 44,99 euro anziché 59,99.

La promozione, valida solo per le nuove sottoscrizioni, consente di utilizzare il servizio di game streaming Sony per dodici mesi, sia da PC che da PS4, in quest'ultimo caso con la possibilità di scaricare e installare i giochi per l'attuale piattaforma come normali titoli in formato digitale.

Ormai da un po' di tempo PS Now cerca di avvicinarsi sempre più a Xbox Game Pass, in particolare da quando l'abbonamento ha visto un sostanziale taglio di prezzo e l'arrivo di giochi di una certa rilevanza di mese in mese, a tempo limitato.

Ad aprile 2020, ad esempio, sono stati inseriti nel catalogo del servizio Marvel's Spider-Man e Just Cause 4, che vanno ad aggiungersi alle tante produzioni già presenti e ai numerosi classici per PlayStation, PS2 e PS3.

Acquistare l'abbonamento annuale a PlayStation Now approfittando degli sconti significa ridurre il prezzo mensile del servizio ad appena 3,75 euro: pochi spiccioli che consentono però di accedere a una ludoteca di tutto rispetto senza ulteriori esborsi.