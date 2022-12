PlayStation Plus: sconto di 30€ sull'abbonamento di 12 mesi da Sony

Sony ha lanciato una nuova promozione con protagonista PlayStation Plus, consentendo di acquistare l'abbonamento di 12 mesi a uno qualsiasi dei tre livelli di PS Plus con uno sconto di 30€ rispetto al prezzo standard.

La promozione dovrebbe essere attiva da oggi e durerà una settimana, terminando il 20 dicembre 2022 e dovrebbe applicarsi ai "nuovi utenti" del servizio, sebbene sia possibile che alcune promozioni siano visibili anche a chi è già abbonato al servizio. In particolare, sembra che lo sconto sia comunque previsto anche per chi è stato abbonato in precedenza e ha attualmente la sottoscrizione scaduta.

PlayStation Plus: il banner che pubblicizza la promozione, a cui non è ancora seguito l'aggiornamento dei prezzi

Parliamo al condizionale perché, al momento, nonostante campeggi il banner ufficiale di Sony con la segnalazione della promozione, lo sconto non risulta ancora visibile nella schermata con i prezzi. Come riferito da Sony, si tratta di uno sconto di 30 euro applicabile solo sull'abbonamento da 12 mesi, valido per ogni tier di PlayStation Plus.

Questo significa che i prezzi di PlayStation Plus Essential, Extra e Premium si dovrebbero modificare in questo modo, con lo sconto applicato:

PlayStation Plus Essential - €29,99 invece di €59,99

PlayStation Plus Extra - €69,99 invece di €99,99

PlayStation Plus Premium - €89,99 invece di €119,99

Ricordiamo che i diversi livelli consentono di accedere a vari contenuti e bonus progressivi: PlayStation Plus Essential è il livello base, sostanzialmente corrispondente al Plus precedente, che consente di accedere al gioco multiplayer online e ai giochi mensili, mentre Extra e Premium aggiungono un catalogo molto più ampio di titoli accessibili liberamente, con il tier più alto che propone anche vari giochi classici.

A tale proposito, ricordiamo che i giochi gratis PS5 e PS4 di PlayStation Plus di dicembre 2022 sono stati messi a disposizione la settimana scorsa, mentre questa settimana è previsto l'annuncio dei nuovi titoli che verranno introdotti all'interno del catalogo di Extra e Premium.