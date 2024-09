PlayStation Portal torna in vendita su Amazon ed è anche in sconto: ecco la promozione

Le offerte Amazon di oggi ci propongono una promozione estremamente interessante: un PlayStation Portal a 199.99€ , ovvero con un -9% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 219.99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma parliamo di due euro di differenza. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. La vera promozione però ora è che il prodotto è disponibile all'acquisto, visto che spesso non è in vendita su Amazon.

Cosa fa PlayStation Portal

PS Portal è una console per remote play da usare insieme a PS5, permette di giocare alla console fissa tramite la rete Wi-Fi domestica, così da giocare in modalità portatile sullo schermo da otto pollici a 1080p e 60 FPS.

PS Portal è uno dei tanti accessori di PS5

È perfetta per chi vuole trasformare PS5 in una console portatile da usare in casa oppure per chi non ha sempre la possibilità di utilizzare la console perché la televisione è occupata e vuole giocare spostandosi in altre stanze.