Dragon Quest 3 HD-2D Remake domina la classifica dei giochi più attesi di Famitsu

La classifica dei giochi più attesi di Famitsu è dominata da Dragon Quest 3 HD-2D Remake, che fra le varie versioni ha totalizzato addirittura 1.182 voti: quasi il doppio rispetto ai 641 voti di Monster Hunter Wilds, che troviamo in seconda posizione.

[NSW] Dragon Quest III HD-2D Remake - 663 voti [PS5] Monster Hunter Wilds - 641 voti [NSW] The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - 413 voti [PS5] Dragon Quest III HD-2D Remake - 318 voti [PS5] Pragmata - 281 voti [PS5] Metaphor: ReFantazio - 265 voti [NSW] Dragon Quest I & II HD-2D Remake - 201 voti [PS5] Silent Hill 2 - 170 voti [NSW] Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven - 164 voti [NSW] Kamaitachi no Yoru x3 - 148 voti

La suddivisione per piattaforme finisce purtroppo per togliere spazio ad altri titoli che altrimenti sarebbero rientrati nella top 10, ma vediamo The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom stabile in terza posizione e l'ancora misterioso Pragmata al quinto posto, completamente sulla fiducia.

Bene Silent Hill 2, che nel corso delle ultime settimane ha guadagnato qualcosa raggiungendo l'ottavo posto: non un risultato memorabile per un nome così altisonante, ma è pur vero che il remake di Bloober Team non era partito sotto i migliori auspici.