Persona 5: The Phantom X sarà protagonista di una presentazione per il TGS 2024

Dalla presentazione ci si aspetta dunque un annuncio in merito alla possibilità di una distribuzione giapponese di Persona 5: The Phantom X (che diamo praticamente per scontata, vista anche la creazione di un profilo ufficiale nipponico su Twitter) e magari di un accenno alla distribuzione occidentale.

L'RPG free-to-play sviluppato da Black Wings Game Studio è stato lanciato su PC, iOS e Android lo scorso 12 aprile ma solo sul territorio cinese , per poi approdare il 18 aprile a Taiwan e in Corea del Sud.

"Presentazione di Persona 5: The Phantom X. L'evento si terrà il 25 settembre, ma saremo presenti anche al Tokyo Game Show . Si prega di seguire questo profilo per ulteriori aggiornamenti", si legge nello stringato comunicato pubblicato su Twitter dall'account ufficiale del gioco.

Atlus ha annunciato che Persona 5: The Phantom X sarà protagonista di una presentazione che si terrà il 25 settembre, ovverosia il giorno prima dell'apertura del Tokyo Game Show 2024, che come sappiamo si svolgerà dal 26 al 29 settembre.

Uno spin-off mobile valido?

In effetti Atlus ha dichiarato che Persona 5: The Phantom X uscirà anche in occidente e potrebbe arrivare su console, dunque laddove non arrivi una conferma in merito durante la presentazione prima del TGS 2024, ci sarà solo da attendere ancora un po'.

Come mai tutto questo entusiasmo per un RPG mobile? Be', la storia di The Phantom X è ambientata direttamente dopo gli eventi di Persona 5 e introduce un nuovo gruppo di Ladri Fantasma, capitanati in questo caso dal misterioso Wonder.