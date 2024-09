La base di ricarica di Razer per controller Xbox è al prezzo minimo storico su Amazon

Tramite Amazon Italia è ora possibile acquistare un caricatore per controller Xbox marcato Razer. La base di ricarica rapida è in stile 20esimo anniversario ed è perfetta per chi vuole avere sempre il controller carico e non rischiare di doversi collegare col cavo nel mezzo della sessione di gioco. Lo sconto rispetto al prezzo mediano è del 19%. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Il prezzo mediano indicato da Amazon è 31.51€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche del ricaricatore per controller Xbox

Questa base di ricarica per controller Xbox promette una carica completa in meno di tre ore, con sistema di protezione dai sovraccarichi per prevenire surriscaldamenti e cortocircuiti. Funziona con tutti i controller Xbox escluso Controller Xbox Elite 2.

La base di ricarica di Razer per il controller Xbox

Inoltre, il modo in cui è impostata la base di ricarica permette di usare il controller comodamente anche se è collegato. Non è possibile giocare in modo efficiente, ma permette di navigare nella dashboard della console. La base è alimenta con USB.