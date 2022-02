PlayStation Store: giochi per PS5 e PS4 a meno di 10 euro con le offerte A Tutto Giappone

Ieri il PlayStation Store si è aggiornato con le nuove offerte della serie A Tutto Giappone, con centinaia di promozioni pensate per gli amanti del titoli di stampo giapponese. Tra queste troviamo anche un buon assortimento di giochi per PS4 e PS5 a meno di 10 euro, una cifra modesta alla portata di tutti, ma che permette di mettere alle mani su tanti giochi interessanti e recuperare qualche potenziale perla che avete snobbato in precedenza.

Domani è il gran giorno di Elden Ring, ma se per qualsiasi motivo non avete mai giocato a Bloodborne ora potete approfittare del fatto che in sconto al prezzo di 9,99 euro, anziché 19,99 euro, con un ulteriore sconto del 10% per gli abbonati a PlayStation Plus.

Allo stesso modo se non avete mai provato prima d'ora la serie Yakuza, potrete rifarvi con il trittico Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Kiwami 2 disponibili a 9,99 euro ciascuno, anziché 19,99 euro. Il primo è un prequel della serie, mentre gli altri due sono i remake dei primi due capitoli. Inoltre anche Yakuza 6: The Song of Life, l'ultima avventura con protagonista Kazuma Kiryu, è disponibile al prezzo di 9,99 euro.

PlayStation Store

Se siete amanti di A-JRPG, invece, potrebbe interessarvi Tales of Berseria, il penultimo capitolo della nota serie Bandai Namco, caratterizzato da una storia più cupa e personaggi meno "eroici" del solito, anche lui in offerta a 9,99 euro.

Tra i giochi a meno di 10 euro attualmente in sconto con le promozioni A Tutto Giappone, troviamo anche grandi classici dell'era PS2, tra cui segnaliamo Ape Escape 2 a 4,99 euro, Okami HD a 9,99 euro nonché Dark Cloud e Dark Chronicle entrambi a 7,49 euro.

Per tutte le altre offerte della serie A Tutto Giappone del PlayStation Store vi rimandiamo alla notizia dedicata, ricordandovi che saranno disponibili fino al 9 marzo.