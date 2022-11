PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 in offerta con i nuovi sconti di novembre

Su PlayStation Store è partita una nuova promozione, per il momento ancora senza un nome ufficiale, che consente di acquistare giochi PS5 e PS4 in offerta a prezzi davvero interessanti, con sconti fino all'85%.

L'elenco dei titoli è piuttosto lungo, ma alcuni nomi spiccano senz'altro: Dragon Ball Z: Kakarot torna al prezzo più basso di sempre, 17,49€ anziché 69,99, strizzando l'occhio a tutti i fan dell'opera di Akira Toriyama che non avevano ancora dato una possibilità a quest'ultimo tie-in firmato CyberConnect2.

Molto interessante anche l'offerta su Captain Tsubasa: Rise of New Champions, la trasposizione dell'anime conosciuto in Italia col titolo di Holly e Benji, che può essere vostro per soli 14,99€ anziché 59,99, per un risparmio pari al 75%.

Rimanendo in Giappone, Judgment, l'eccellente spin-off di Yakuza, non è mai stato disponibile a una cifra più bassa di questa: 15,99€ anzcihé 39,99 per la versione PS5 del gioco, che può contare su tutta una serie di miglioramenti tecnici.

Molto interessante, infine, l'horror italiano Remothered: Broken Porcelain, che potete portarvi a casa per appena 4,49€ anziché 29,99 in una versione aggiornata rispetto alla problematica build del lancio.

Aggiorneremo la notizia non appena la promozione avrà un nome e una pagina su PlayStation Store. Nel frattempo possiamo dirvi che le offerte saranno valide da qui al 29 novembre.