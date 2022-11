Suicide Squad: Kill the Justice League, spuntano due riferimenti su PS Store: beta in arrivo?

Suicide Squad: Kill the Justice League è spuntato con due nuovi riferimenti nel codice del PlayStation Store, il che fa pensare a una possibile beta in arrivo per il titolo sviluppato da Rocksteady Studios, o magari a una build per i test interni.

Rinviato alla primavera del 2023, Suicide Squad: Kill the Justice League segnerà finalmente il ritorno dell'Arkhanverse con un tie-in dedicato appunto alla Suicide Squad, impegnata in una missione (suicida, ovviamente) contro una Justice League controllata da Brainiac.

PlayStation Game Size, il profilo del leaker che ha riportato la notizia, le cui informazioni si rivelano sempre essere piuttosto affidabili, ha detto di attendere i The Game Awards 2022 per eventuali annunci riguardanti il gioco.

Con Gotham Knights accolto da voti molto contrastanti, Kill the Justice League ha l'onere di rilanciare l'universo videoludico DC in maniera appropriata: al team non manca il talento e lo sappiamo, ma il progetto rimane un'incognita data che finora lo si è visto ben poco in movimento.