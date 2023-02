PlayStation VR2: il teardown di Sony mostra l'interno del visore per PS5 e dei controller Sense

A una settimana esatta dal debutto di PlayStation VR2 nei negozi di tutto il mondo, Sony ha pubblicato un video di teardown, dove "fa a pezzi" la periferica, mostrando l'interno del visore di PS5 e della coppia di controller PSVR2 Sense.

Nel video il mechanical designer Takamasa Araki ci mostra passo per passo come smontare ogni singolo componente di PlayStation VR2, offrendo anche una piccola panoramica dettagliata di quelli più importanti, con dettagli e curiosità.

Va detto chiaramente che il filmato ha uno scopo puramente illustrativo e "didattico" e vi sconsigliamo di ripetere questi passaggi a meno che non siate esperti, in quanto c'è il rischio di subire shock elettrici o altre tipologie di infortuni, oltre che di invalidare la garanzia.

Vi ricordiamo che PlayStation VR2 sarà disponibile nei negozi dal 22 febbraio al prezzo di 599,99 euro e in bundle con Horizon Call of the Mountain al prezzo di 649,99 euro. Se volete saperne di più sul visore di PS5 vi suggeriamo di leggere il nostro provato pubblicato a inizio mese. Al lancio sarà disponibile anche un aggiornamento gratuito per Gran Turismo 7 e Resident Evil Village tramite il quale sarà possibile giocarli interamente con il visore.