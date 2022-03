PlayStation Women 2022, tema PS4 esclusivo per celebrare le donne nei videogiochi

PlayStation Women è il tema PS4 esclusivo che Sony ha fatto realizzare alla talentuosa artista Kaye Cao in concomitanza con la fine del Mese della Storia delle Donne, al fine di celebrare le donne nei videogiochi tutto l'anno.

"Oggi si conclude il Mese della Storia delle Donne 2022, ma Sony Interactive Entertainment (SIE) desidera continuare a celebrare in tutto il mondo le donne nei videogiochi con la community PlayStation", si legge nel comunicato stampa.

"Proprio per questo, Il team creativo di SIE ha progettato in esclusiva il tema PlayStation Women 2022 su PlayStation 4 (PS4). Il tema è disponibile per il download gratuito tramite PlayStation Store, inserendo il seguente codice: 6NN5-B2NK-XQM9."

PlayStation Women 2022

PlayStation ha inoltre creato la raccolta Eroine Impareggiabili, in cui vengono messe in evidenza le protagoniste più amate e le narrazioni al femminile più emozionanti attualmente disponibili in ambito videoludico.