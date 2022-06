Poco F4 e Poco X4 GT, seguite l'evento di presentazione in diretta con noi, oggi

Poco F4 e Poco X4 GT sono i nuovi smartphone della compagnia cinese collegata a Xiaomi, che verranno presentati oggi con un evento che seguiremo in diretta qui su Multiplayer.it insieme a Pierpaolo Greco, dunque accorrete numerosi.

Non sappiamo ancora nulla dei dispositivi in questione, tranne alcune voci di corridoio, dunque sarà interessante vedere cosa annunceranno nella giornata di oggi per quelli che sembrano gli smartphone di punta per la nuova generazione della compagnia in questione.

Quel "Poco" che sappiamo deriva da alcuni teaser comparso attraverso i canali social della compagnia, come il tweet che vedete qui sotto riguardante il nuovo Poco X4 GT, che sembra puntare molto sulle performance e la velocità del processore, che potrebbe avere risvolti molto interessanti anche per quanto riguarda il gaming su tale dispositivo.



L'appuntamento con la presentazione dei nuovi smartphone Poco F4 e Poco X4 GT è dunque per oggi, anche in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it, a partire da poco prima delle ore 14:00 con Pierpaolo Greco.

Potrete seguire la live all'interno di questa notizia, nel box dedicato in homepage, sul canale Twitch di Multiplayer.it oppure utilizzando l'app ufficiale per iOS e Android.