Pokémon: che cambiamenti vorreste all'interfaccia? Uno sviluppatore chiede consigli ai fan

Uno sviluppatore di Pokémon si è rivolto direttamente ai fan per chiedere consigli e feedback su come migliorare l'interfaccia dei prossimi giochi della serie, cosa che rappresenta un'occasione preziosa per fornire indicazioni costruttive al team.

Si tratta di un caso piuttosto particolare perché solitamente la serie Pokémon, pur basandosi ampiamente su una community grande e popolosa, viene solitamente sviluppata in maniera molto discreta rispetto alla pubblica piazza, forse anche troppo, considerando come attualmente lo sviluppo di giochi basati su community ampie comprenda spesso i feedback da parte dell'utenza.

In effetti, non si tratta propriamente di un'iniziativa ufficiale da parte della compagnia, quanto piuttosto di una decisione che sembra derivare da un'iniziativa personale: Dave Gibson è lo sviluppatore che si è rivolto ai fan su Twitter, chiedendo "Quali errori in termini di interfaccia utente ed esperienza utente vi hanno fatto assolutamente impazzire nei giochi di Pokémon? Voglio che il prossimo gioco fornisca un'esperienza alla massima qualità e il vostro feedback è inestimabile".

Gibson è sicuramente un addetto alle interfacce utente che ha a che fare con lo sviluppo di Pokémon ma non è un membro di Game Freak, il team principale che solitamente si occupa dei capitoli più importanti. Fa invece parte di Creatures Inc., che lavora come team di supporto per Game Freak e si sta occupando in particolare del gioco di Detective Pikachu per Nintendo Switch.

In ogni caso, considerando come Game Freak difficilmente si apra più di tanto ai feedback del pubblico (e le polemiche legate a diversi aspetti di Pokémon Spada e Scudo ne sono un segno lampante), questa può comunque essere un'occasione importante per dare delle possibili indicazioni agli sviluppatori di Pokémon in generale su modi per migliorare l'esperienza, almeno per quanto riguarda l'interfaccia utente. Se siete interessati e avete consigli e indicazioni da riferire (possibilmente in maniera costruttiva) potete dunque rispondere al tweet riportato qui sotto.