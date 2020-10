Pokémon: Le terre innevate della corona e un nuovo episodio di Ali del Crepuscolo sono disponibili

Nintendo e The Pokémon Company ci informano che il secondo DLC del Pass Espansione di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, Le terre innevate della corona, e un nuovo episodio della bellissima serie animata Ali del Crepuscolo sono disponibili.

Le terre innevate della corona sono il secondo set di contenuti scaricabili per Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Il Pass di espansione di Pokémon Spada e il Pass di espansione di Pokémon Scudo sono disponibili per l'acquisto sul Nintendo eShop. In Le terre innevate della corona, i giocatori esploreranno una vasta distesa ricoperta da una coltre di neve scintillante in cui la gente vive in piccole comunità che si sostengono a vicenda.

All'inizio dell'avventura, un uomo di nome Peony nominerà l'Allenatore capo della sua squadra di esplorazione e lo incaricherà di indagare sulle aree più remote di questa immensa landa gelata, fino ai recessi più profondi di una tana di Pokémon. Mentre esplorano Le terre innevate della corona o nel corso delle Avventure Dynamax, i giocatori potranno trovare e catturare dei Pokémon leggendari.

Per festeggiare l'evento, The Pokémon Company ha annunciato che a novembre uscirà un episodio speciale della miniserie animata Pokémon Ali del Crepuscolo. Questo episodio di Ali Del Crepuscolo, intitolato "Stelle a raccolta", sarà disponibile in esclusiva sul canale ufficiale Pokémon su YouTube e sull'app TV Pokémon. Per guardare gli episodi precedenti di Ali del Crepuscolo, visita YouTube.com/PokemonUfficiale.